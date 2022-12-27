"Тинькофф" запустил производство первых отечественных банкоматов

"Тинькофф" сообщил о производстве первого отечественного банкомата. Его назвали "Один".

"Это первый запущенный в эксплуатацию банкомат, который не только спроектирован, но и собран в России с использованием отечественного оборудования и комплектующих", - говорится в сообщении кредитной организации.

Производством занимается компания "Банком", которая вошла в экосистему банка в этом году. Банк не скрывает, что в устройстве применяются и иностранные комплектующие, но их долю не уточняет.

Отечественные банкоматы будут поддерживать стандартный набор функций: внесение и снятие наличных, использование бесконтактных карт, QR-кодов, телефонов.

Банк рассчитывает, что в ближайшее время его банкоматная сеть увеличится на тысячу единиц (сейчас около 3,5 тыс. по стране).