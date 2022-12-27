В Свердловской области увеличена компенсация оплаты услуг ЖКХ

Для жителей Свердловской области увеличивается компенсация оплаты услуг ЖКХ. Об этом Накануне.RU сообщили в региональном департаменте информационной политики.

Региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг был принят сегодня на заседании правительства области. Это одна из мер социальной поддержки, позволяющая рассчитывать компенсацию коммунальных платежей для социально незащищенных уральцев, чьи затраты на данные услуги превышают максимально допустимую долю в совокупном доходе семьи.

Как пояснил министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов, социальная поддержка на 2022 год и плановый 2023 год увеличится на 6-9%, исходя из тарифов на ЖКХ по каждому муниципальному образованию.

"Максимальная поддержка будет оказываться малоимущим и социально незащищенным категориям уральцев", - уточнил министр.

Как добавили в департаменте, в этом году на компенсацию затрат жителей Свердловской области по платежам за услуги ЖКХ из бюджета региона было направлено 2,8 млрд рублей.

Напомним, что с 1 декабря на Среднем Урале повысилась стоимость услуг ЖКХ.