В Свердловской области увеличена компенсация оплаты услуг ЖКХ

27 Декабря 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Армия России использовала РСЗО "Торнадо-Г"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Экономика Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В Свердловской области увеличена компенсация оплаты услуг ЖКХ

Для жителей Свердловской области увеличивается компенсация оплаты услуг ЖКХ. Об этом Накануне.RU сообщили в региональном департаменте информационной политики.
Читайте также:

Региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг был принят сегодня на заседании правительства области. Это одна из мер социальной поддержки, позволяющая рассчитывать компенсацию коммунальных платежей для социально незащищенных уральцев, чьи затраты на данные услуги превышают максимально допустимую долю в совокупном доходе семьи.

Как пояснил министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов, социальная поддержка на 2022 год и плановый 2023 год увеличится на 6-9%, исходя из тарифов на ЖКХ по каждому муниципальному образованию.

"Максимальная поддержка будет оказываться малоимущим и социально незащищенным категориям уральцев", - уточнил министр.

Как добавили в департаменте, в этом году на компенсацию затрат жителей Свердловской области по платежам за услуги ЖКХ из бюджета региона было направлено 2,8 млрд рублей.

Напомним, что с 1 декабря на Среднем Урале повысилась стоимость услуг ЖКХ.

Теги: ЖКХ, компенсация, оплата, Свердловская область



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети