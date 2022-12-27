Арбитражный суд Пермского края вынес решение о завершении конкурсного производства футбольного клуба "Амкар"

Арбитражный суд Пермского края вынес решение о завершении конкурсного производства футбольного клуба "Амкар", сообщает "Ъ".

Представитель конкурсного управляющего клуба заявил ходатайство о завершении конкурсного производства клуба еще в конце ноября.

В реестр требований кредиторов "Амкара" были включены требования в общей сумму 505,9 млн руб. Размер конкурсной массы должника составил 45,5 млн руб. (остатки на счетах, реализация имущества, взыскание дебиторской задолженности). За счет конкурсной массы частично погасили требования второй очереди реестра требований кредиторов на сумму 34,4 млн руб.

В рамках конкурсного производства управляющий оспорил одну сделку футбольного клуба – перечисление ОО ФК "Амкар" в 2018 году 560 тыс. руб. Геннадию Шилову - тогдашнему президенту клуба. С Шилова взыскали эти средства, право требования экс-президента клуба на ту же сумму было восстановлено. Взысканная сумма поступила в конкурсную массу, но Геннадий Шилов после этой оплаты в реестр кредиторов общества не включился.

Напомним, из-за финансовых проблем "Амкар" 13 июня 2018 г. лишился лицензии РФС на следующий сезон. Руководство клуба приняло решение о ликвидации. Заявление о банкротстве организации подал президент клуба Геннадий Шилов. Арбитражный суд Прикамья 6 ноября 2018 г. иск удовлетворил.

7 августа 2020 г. "Амкар" был возрожден и зарегистрирован как новое юридическое лицо. Бренд "Амкар" был приобретен в краевую собственность.