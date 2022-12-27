Треть россиян не работает по полученной специальности - Росстат

В 2022 году число россиян, не работающих по полученной специальности, превысило 30% - это данные Росстата, на которые ссылаются "Известия". Главные причины – устаревание выбранных гражданами профессий и плохое качество образования, из-за которого невозможно применить полученные знания на практике.

Эксперты говорят о том, что образовательная отрасль должна уметь прогнозировать потребности в тех или иных специальностях на 8-10 лет вперед, по рабочим профессиям – хотя бы на 4-6 лет. Работодатель такими долгосрочными прогнозами тоже не занимается, прикидывая потребности максимум на три года вперед.