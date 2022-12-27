27 Декабря 2022
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Общество Приволжский ФО Пермский край
Фото: news.bbc.co.uk

В Пермском крае за неделю заболеваемость гриппом и ОРВИ выросла на 17,8%

В Пермском крае заболеваемость гриппом и ОРВИ за неделю выросла на 17,8%, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого управления Роспотребнадзора.

Всего за неделю с 19 по 25 декабря зарегистрировано 34700 случаев ОРВИ и гриппа. Больше всего заболевших среди взрослых - 52,6%.

По данным лабораторного мониторинга, среди больных ОРВИ циркулируют вирусы гриппа А(H1N1) 2009 и В, а также возбудители негриппозной этиологии - вирусы парагриппа, риновирусы, аденовирусы, РС-вирусы.

Приостановлена образовательная деятельность в 244 классах в 69 школах и 166 группах в 84 дошкольных образовательных учреждениях Пермского края.

В целях профилактики гриппа и ОРВИ Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю рекомендует носить маски в людных местах, тщательно мыть руки, избегать переохлаждения, регулярно проетривать помещение и избегать контактов с заболевшими людьми.

В случае заболевания обязательно обратиться к врачу и не заниматься самолечением.

Теги: грипп, орви, роспотребнадзор



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