Минобороны планирует увеличить максимальную разницу в зарплатах на своих предприятиях

Предельный уровень соотношения среднемесячной зарплаты руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров федеральных государственных унитарных и казенных предприятий, находящихся в ведении Минобороны РФ, и среднемесячной зарплаты остальных работников будет увеличен с 5 до 8. Такой проект приказа министра обороны Сергея Шойгу опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно действующему приказу от 7 ноября 2018 г., который утратит силу, максимальный оклад руководителя предприятия составляет от 8,5 до 12,75 МРОТ (сейчас это 15 279 рублей), но не может превышать зарплату сотрудников более чем в пять раз. Отмечается, что это не позволяет устанавливать такую зарплату руководителям предприятий, которые выполняют сложные задания, а также затрудняет привлекать высококвалифицированных специалистов. Это не отразится на бюджете, так как зарплаты главам подведомственных предприятий будут выплачиваться из их собственных средств.