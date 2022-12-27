85% свердловчан готовы отказаться от новогоднего корпоратива ради "13-й зарплаты"

Подавляющее большинство свердловчан готовы отказаться от новогоднего корпоратива, чтобы получить так называемую "13-ю зарплату".

Как говорится в исследовании платформы по поиску работы hh.ru, 39% опрошенных сотрудников из Свердловской области рассказали, что официального новогоднего корпоратива у них на работе не будет, ведь он изначально не планировался. Еще 5% респондентов рассчитывали на праздник с коллегами, но в компании решили его отменить. Точно повеселятся или уже повеселились на корпоративе 44% работающих свердловчан, а еще 12% затруднились ответить.

При этом, если выбирать между корпоративом и премией, сразу 85% уральцев без колебаний выбрали бы финансовый бонус. Оставшиеся 15% опрошенных предпочли бы деньгам праздник.

Ранее сообщалось, что больше половины жителей Екатеринбурга одобряют длинные новогодние каникулы.