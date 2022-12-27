27 Декабря 2022
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Общество Свердловская область
Фото: Алексей Севастьянов

В Екатеринбурге осудили девушку, торговавшую наркотиками прямо в СИЗО

Жительницу Екатеринбурга приговорили к исправительной колонии за продажу наркотиков прямо в СИЗО. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области.

Следствие установило, что будучи осужденной за незаконный оборот наркотиков, девушка находилась в СИЗО. В начале апреля она приобрела у неизвестного вещества - смесь, в составе которой содержится N-метилэфедрон. На следующий день осужденная передала часть наркотика другой следственно-арестованной, совершив незаконный сбыт. Оставшуюся часть смеси девушка оставила себе для личного употребления, однако вещества обнаружили сотрудники изолятора.

Чкаловский районный суд Екатеринбурга назначил екатеринбурженке наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу.

В отношении неизвестного лица, передавшего вещества осужденной, уголовное дело выведено в отдельное производство.

Теги: Екатеринбург, СИЗО, наркотик, суд



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