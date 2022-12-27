27 Декабря 2022
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Экономика В России
Фото: Накануне.ru

В Правительстве полагают, что для экономики России выгоден более слабый рубль

Первый вице-премьер Андрей Белоусов считает, что крепкий рубль сыграл свою роль для экономики, но в настоящий момент в условиях, когда доходы компаний в целом снижаются, с точки зрения инвестиций выгодней несколько более слабый рубль – примерно в диапазоне 70-80 руб. за доллар.

"Крепкий рубль свою роль (уже) сыграл. Но сейчас мы видим, что в условиях, когда у нас падают доходы компаний... Экспорт у нас падает, но он неэластичен курсу в целом, доходы экспортеров, безусловно, проседают, но еще раз говорю – общие доходы проседают, а это сказывается на инвестициях, в этих условиях нам, конечно, хорошо бы иметь 70-80 руб. за доллар – такой курс рубля примерно", - сказал Белоусов в интервью "России 24", цитату приводит "Интерфакс".

Ранее глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил о том, что наблюдаемое ослабление рубля в большинстве своем связано с ростом импорта в Россию.

Теги: Андрей Белоусов, рубль, экономика



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