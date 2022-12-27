Власти объяснили включение сирены в Энгельсе повышением боевой готовности

Сирены воздушной тревоги включили вечером 26 декабря в Энгельсе. Информация об этом сначала появилась в соцсетях. Позднее глава управления безопасности жизнедеятельности населения правительства региона Юрий Юрин пояснил, что сирены включались для повышения боевой готовности. Его слова приводит минпечати Саратовской области.

Напомним, в ночь на 26 декабря произошла новая атака на военный аэродром "Энегльс" Саратовской области. Беспилотники с украинской стороны смогли пролететь довольно большое расстояние — около 500 километров от границы. БПЛА удалось сбить на малой высоте средствами противовоздушной обороны. Однако, как сообщило Минобороны, обломки поразили личный состав: погибли трое российских военнослужащих. Авиационная техника повреждений не получила.

Это уже вторая подобная атака на "Энгельс", в прошлый раз он был атакован таким же образом 5 декабря, под удар попал также аэродром "Дягилево".