27 Декабря 2022
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Армия России использовала РСЗО "Торнадо-Г"

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Политика В России
Фото: Департамент информационной политики губернатора Свердловской области

Лавров: США, по сути, угрожают физическим устранением президента России

Заявления "неназванных официальных лиц" из Пентагона о нанесении "обезглавливающего удара" по Кремлю, по сути, говорят об угрозе физического устранения президента РФ. Об этом в интервью ТАСС заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Он предупредил, что "если такие идеи на самом деле кем-то вынашиваются", то этим лицам необходимо "очень хорошо подумать о возможных последствиях подобных планов".

Ранее в западных СМИ появились публикации о якобы готовящихся Пентагоном планах реагирования на гипотетическое применение Москвой ядерного оружия.

В начале декабря Владимир Путин заявил, что угроза ядерной войны нарастает. Глава государства подчеркнул, что оружие массового поражения, ядерное оружие в России рассматривают как защиту, стратегия применения средств защиты вся настроена вокруг так называемого ответно-встречного удара.

Теги: лавров, сша, обезглавливающий удар по кремлю



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