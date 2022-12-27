Большинство россиян не заметили улучшения на российских курортах

35% граждан России считают, что уровень отечественных курортов заметно улучшился за последние несколько лет.

Об этом говорится в исследовании страховой компании "Росгосстрах" и туроператора "Большая страна". 27% участников исследования считают, что уровень остался прежним. Более половины из 1238 опрошенных старше 18 лет из всех федеральных округов заявили, что в 2022 году стали намного больше путешествовать по России (53%). Каждый пятый сообщил, что раньше отдыхал только за границей и лишь недавно начал посещать российские регионы, в том числе Дагестан (32%), Алтай (25%), Карелию (25%), Калининградскую область (23%), Байкал (22%) и Камчатку (19%).

36% заявили, что отправлялись в путешествия самостоятельно, а 59% покупали туры, причем половина из них получили туристический кешбэк от государства. Путешествовать с друзьями предпочитают 26% респондентов, столько же — в одиночестве, вдвоем — чуть меньше (25%), а меньше всего — с детьми (20%).

Экскурсионный туризм предпочитают 53% опрошенных, активный отдых (походы, рафтинг и т.п.) — 20%, а экологический туризм (маршруты в заповедниках и национальных парках) — 12%.

Две трети граждан планируют отправиться в путешествие по России в 2023 году. А 16% отправятся в него уже в новогодние праздники, сообщает РБК.