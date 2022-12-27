Банк России не планирует дальнейшего смягчения валютных ограничений

Центробанк России пока не планирует дальнейшего смягчения введенных весной 2022 года валютных ограничений.

Как сообщил зампред регулятора Алексей Заботкин, ограничение на движение капитала - это инструмент финансовой стабильности. Ограничения продолжают действовать в силу того, что есть ограничения на движение капитала, наложенные на российские организации, граждан России.

"Дальнейшие решения будут приниматься в рамках этих двух соображений", - отметил Заботкин.

Напомним, российская экономика сможет вернуться на уровни 2021 года в 2025 году, при этом в 2024 году экономика стабилизируется на новой траектории устойчивого роста.