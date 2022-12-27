ЦБ РФ: экономика сможет вернуться на уровень 2021 года в 2025 году

Российская экономика сможет вернуться на уровни 2021 года в 2025 году, при этом в 2024 году экономика стабилизируется на новой траектории устойчивого роста.

Об этом сообщил заместитель председателя Центробанка России Алексей Заботкин. По его словам, это произойдет, если экономика будет развиваться вблизи верхнего диапазона октябрьского базового прогноза регулятора.

Говоря о том, почему этот процесс займет такое количество времени, Заботкин отметил, что России предстоит структурная адаптация. Экономике же, заметно сложнее пересилить структурное снижение потенциала, чем восстановиться после циклического спада.

"Циклический спад мы имели в 2020 году. При весьма активной контрциклической политике со стороны ДКП и со стороны бюджета это снижение было полностью компенсировано - даже больше чем компенсировано - в 2021 году. Структурная адаптация - это более длительный процесс, поэтому займет большее время", - отметил зампред.

При этом к 2024 году Россия будет иметь экономику, "которая уже стабилизируется на своей новой траектории устойчивого роста", сообщает РБК.