По Северному морскому пути может пойти больше грузов, чем ожидалось

Потенциал ключевого маршрута экспорта российских грузов в страны Азии — Северного морского пути — постоянно растет.

Госкорпорация "Росатом", которая является куратором проекта, считает, что к 2030 году грузопоток по нему может увеличиться до 224 млн т, а при высоком интересе инвесторов к 2035 году составить 271 млн т.

Помимо перевозки углеводородов загрузку магистрали должны обеспечить каботаж и транзит, а также развитие новых минерально-сырьевых кластеров полиметаллических руд. Реализация инвестиционных планов грузоотправителей предусматривает увеличение количества судов высокого арктического класса до 132 к 2030 году. Как считают эксперты, для создания такого флота могут потребоваться дополнительные судостроительные мощности, считают эксперты, сообщает "Коммерсант".

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о развитии Северного морского пути (СМП) до 2035 г. На 150 мероприятий выделят 1,8 трлн руб.