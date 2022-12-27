В Банке России сообщили об изменении прогнозных моделей из-за кризиса

Прогнозные модели Банка России пришлось дорабатывать в 2022 году.

Как сообщил зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин, они потребовали в этом году доработки и уточнения с учетом новых вводных, в частности, введение в действие ограничений на движение капитала. Этот фактор был учтен в моделях и добавлен в структуру моделей уже к апрельскому заседанию по ставке.

Как отметил зампред регулятора, "принципиальных изменений в том, как взаимодействуют составные части экономики, на самом деле не произошло", однако появились дополнительные ограничения на то, как эти переменные могут изменяться.

"Все наше знание о том, как взаимодействуют части экономики между собой, как экономические переменные в структуре моделей влияют друг на друга, оно так или иначе основано на прошлых данных", — отметил он. "Нам известна только история, нам неизвестно будущее", — подчеркнул Заботкин.

"Есть позиции импорта, которые на текущий момент недоступны или требуют значительно большего роста импортируемой цены для того, чтобы их можно было купить. Это требует некоторой экспертной дооценки тех параметров, которые заложены в модели, и в этом смысле роль экспертного суждения возрастает. Но это ни в коей мере не следует интерпретировать так, что теперь мы находимся в какой-то реальности, где старые модельные подходы и прогнозные подходы не применимы. Совсем не так. Мы опираемся на те модельные расчеты, которые в большей степени дополняются экспертным суждением", — Заботкин, сообщает РБК.

Напомним, история с замороженными $300 млрд российского Центробанка получает новый поворот — судя по данным Атлантического совета (подведомственный НАТО американский аналитический центр), Западу удалось добраться лишь до $80-100 млрд от общей суммы. Где остальные средства — они не знают и не могут отследить.