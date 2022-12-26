Махонин решил оставить пост председателя правительства Пермского края за собой

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин решил оставить за собой должность председателя краевого правительства, передает корреспондент Накануне.RU.

На встрече с журналистами Махонин признался, что думал об этом летом, однако подобные перемены могут затормозить подготовку к 300-летию Перми.

"Медлить нельзя и надо завершить все глобальные инфраструктурные проекты", - заявил губернатор.

По данным "Ъ", в августе 2022 года Дмитрий Махонин говорил, что рассматривает вариант назначения отдельного премьер-министра регионального правительства. Основным кандидатом на этот пост, тогда считался руководитель администрации губернатора Пермского края Александр Смертин. Впрочем губернатор слухи о возможном назначении Смертина не подтверждал.