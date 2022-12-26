26 Декабря 2022
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Политика Приволжский ФО Пермский край
Фото: permkrai.ru

Махонин решил оставить пост председателя правительства Пермского края за собой

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин решил оставить за собой должность председателя краевого правительства, передает корреспондент Накануне.RU.

На встрече с журналистами Махонин признался, что думал об этом летом, однако подобные перемены могут затормозить подготовку к 300-летию Перми.

"Медлить нельзя и надо завершить все глобальные инфраструктурные проекты", - заявил губернатор.

По данным "Ъ", в августе 2022 года Дмитрий Махонин говорил, что рассматривает вариант назначения отдельного премьер-министра регионального правительства. Основным кандидатом на этот пост, тогда считался руководитель администрации губернатора Пермского края Александр Смертин. Впрочем губернатор слухи о возможном назначении Смертина не подтверждал.

Теги: Махонин, председатель правительства, губернатор



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