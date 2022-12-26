26 Декабря 2022
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге суд вынес приговор экс-сотрудницам Южного автовокзала, присвоившим 5,4 миллиона

Чкаловский районный суд Екатеринбурга вынес приговор двум бывшим сотрудницам Южного автовокзала, которые во время работы присвоили свыше 5,4 млн рублей.

Установлено, что одна их осужденных, будучи главным технологом, контролировала своевременное поступление доходов от перевозки пассажиров, багажа и иных услуг. Решив прибрать к рукам финансы предприятия, она обратилась к хорошей знакомой - кассиру на автовокзале, которая имела доступ к деньгам. Вместе они разработали план, согласно которому, кассир забирала из кассы часть денег, составляла искаженные документы и передавала соучастнице. Та, в свою очередь, составляла на их основе ежемесячные отчеты, где уменьшала показатели фактической прибыли предприятия.

Чуть больше, чем за год - с января 2017 по март 2018 года, злоумышленницы присвоили себе более 5,4 млн рублей. За это суд назначил зачинщице махинации 3,5 года условно с испытательным сроком 3 года, а ее соучастнице - 2 года условно с испытательным сроком 2 года.

Пока приговор не вступил в законную силу. Прокуратура изучит его в течение 10 дней, чтобы определить, стоит ли обжаловать решение.

Теги: Южный автовокзал, суд, приговор



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