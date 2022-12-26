26 Декабря 2022
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Происшествия Челябинская область
Фото: ГУ МВД РФ по Свердловской области

В Челябинской области местный житель застрелил девять косуль

В Челябинской области задержали местного жителя, которого подозревают в незаконном отстреле косуль, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ГУ МВД.

В полицию обратился егерь Увельского охотничьего хозяйства. Он сообщил, что в охотничьих угодьях, расположенных в поле между деревней Родионово и селом Мордвиновка, лежат тела девяти сибирских косуль. Рядом обнаружили несколько гильз от охотничьего оружия.

Подозреваемого задержали. Им оказался житель Троицка, у которого не было разрешения на охоту. У него изъято оружие. Ущерб оценили в 320 тысяч рублей.

Теги: косуля, охота, браконьер,



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