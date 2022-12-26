Людей эвакуировали из больницы в Зеленограде после задымления

Пациентов и персонал эвакуировали из больницы имени Кончаловского в Зеленограде из-за задымления.

Произошло короткое замыкание в электрощитовой на цокольном этаже лечебного корпуса, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. Возгорания не последовало.

Уточняется, что здание больницы покинули более 100 человек.

На прошлой неделе на территории Боткинской больницы в Москве произошел пожар. Эвакуировали около 100 человек. В департаменте здравоохранения пояснили, что возгорание произошло в корпусе, принадлежащем коммерческой медицинской организации рядом с Боткинской больницей. Это обособленное здание, не сообщающееся с корпусами больницы.