26 Декабря 2022
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Происшествия В России
Фото:kurganobl.ru

Людей эвакуировали из больницы в Зеленограде после задымления

Пациентов и персонал эвакуировали из больницы имени Кончаловского в Зеленограде из-за задымления.

Произошло короткое замыкание в электрощитовой на цокольном этаже лечебного корпуса, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. Возгорания не последовало.

Уточняется, что здание больницы покинули более 100 человек.

На прошлой неделе на территории Боткинской больницы в Москве произошел пожар. Эвакуировали около 100 человек. В департаменте здравоохранения пояснили, что возгорание произошло в корпусе, принадлежащем коммерческой медицинской организации рядом с Боткинской больницей. Это обособленное здание, не сообщающееся с корпусами больницы.

Теги: зеленоград, больница, задымление



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