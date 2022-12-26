Депутат попросил "Почту России" отдавать приоритет в доставке участникам СВО

Депутат Госдумы Максим Иванов, активно сотрудничающий с семьями мобилизованных и самими военнослужащими, обратился к руководству "Почты России" с просьбой помочь солдатам. По его словам, необходимо поставить доставку посылок военным от их близких в приоритет.

Парламентарий рассказал, что к нему стали поступать жалобы от семей солдат на то, что посылки на присоединенные территории и обратно идут слишком долго.

"С одной стороны, длительность доставки можно списать на декабрь, предновогодний ажиотаж. С другой - хорошим и правильным будет решение, если посылки для участников СВО и от участников СВО будут доставляться "Почтой России" приоритетно. Например, экспресс-доставкой по цене обычной", - написал депутат в своих социальных сетях.

Иванов считает, что частое общение с близкими и родным домом поможет укрепить боевой дух солдат и офицеров.

Напомним, сразу три банка решили усовершенствовать банковское обслуживание участников специальной военной операции и их семей. Так, в Промсвязьбанке (ПСБ) при звонке в колл-центр мобилизованный получает приоритет в очереди, чтобы максимально быстро попасть на соответствующего эксперта.