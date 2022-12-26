26 Декабря 2022
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Экономика Приволжский ФО Пермский край
Фото: Накануне.RU

"Мотовилихинские заводы" выйдут из процедуры банкротства не позднее второго квартала 2023 года

"Мотовилихинские заводы" выйдут из процедуры банкротства не позднее второго квартала 2023 года. Об этом сегодня заявил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин во время пресс-конференции.

По словам губернатора, в регионе ведется работа по финансовому оздоровлению предприятия. На заводе погашают накопленные долги.

"Я надеюсь, что в следующем году, не позже второго квартала, "Мотовилиха" из банкротства выходит, ну и наращивает производство не только военной, но и гражданской продукции", - заявил Махонин.

Как сообщало Накануне.RU, "Мотовилихинские заводы" были признаны банкротом в 2018 году. Общая сумма требований — 17,6 млрд руб.

Часть имущества заводов выставлена на торги. В первую очередь, это непрофильные активы, не задействованные в основной деятельности предприятия. Имущество, задействованное в исполнении гособоронзаказа и мобилизационных госконтрактов, может быть передано только инвесторам, имеющим соответствующие лицензии, с соблюдением обязательств по обеспечению его целостности, сохранности и выполнению гособоронзаказа.

Напомним также, что в начале октября "Мотовилихинские заводы" вышли на максимальный объем производства реактивных систем залпового огня.

Теги: Мотовилихинские заводы, банкротство, Махонин



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