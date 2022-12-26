Куйвашева призвали не превращать Екатеринбург в "кладбище малого бизнеса"

В центре Екатеринбурга сегодня прошел одиночный пикет представителя собственников нестационарных торговых объектов (НТО) Дениса Рудакова. Целью акции стало привлечение внимания губернатора Евгения Куйвашева к недовольству малых предпринимателей из-за ужесточения правил аренды для киосков.

Только в Екатеринбурге зарегистрировано 2 тыс. 152 разрешенных ларька, где горожане ежедневно закупаются продуктами. Все это время они действовали на правах аренды. Однако если раньше срок аренды по договору составлял семь лет, то после недавних изменений со стороны областных властей, этот срок сократился до одного года. Это, по словам Рудакова, приведет к переделу рынка.

"Долговременная аренда давала возможность развивать торговлю, которая нужна людям. Сокращение срока арены ущемляет права не только малого бизнеса, но и жителей города. По существу, это антинародное решение. Пока только КПРФ поняла и поддержала наш протест. Будем сражаться за отмену этого решения", – заявил предприниматель.

Напомним, недавно чиновники Екатеринбурга получили право демонтировать незаконные киоски на месте без каких-либо усложняющих этот процесс процедур. Согласно новому положению, теперь можно не обращаться в суд и даже не искать настоящего владельца. Позднее глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил порядок действий с незаконными киосками в городе.