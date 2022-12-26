Куйвашева призвали не превращать Екатеринбург в "кладбище малого бизнеса"

26 Декабря 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Армия России использовала РСЗО "Торнадо-Г"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Общество Свердловская область
Фото: Борис Идиатулин

Куйвашева призвали не превращать Екатеринбург в "кладбище малого бизнеса"

В центре Екатеринбурга сегодня прошел одиночный пикет представителя собственников нестационарных торговых объектов (НТО) Дениса Рудакова. Целью акции стало привлечение внимания губернатора Евгения Куйвашева к недовольству малых предпринимателей из-за ужесточения правил аренды для киосков.

Только в Екатеринбурге зарегистрировано 2 тыс. 152 разрешенных ларька, где горожане ежедневно закупаются продуктами. Все это время они действовали на правах аренды. Однако если раньше срок аренды по договору составлял семь лет, то после недавних изменений со стороны областных властей, этот срок сократился до одного года. Это, по словам Рудакова, приведет к переделу рынка.

Денис Рудаков в одиночном пикете в Екатеринбурге(2022)|Фото: Борис Идиатулин

"Долговременная аренда давала возможность развивать торговлю, которая нужна людям. Сокращение срока арены ущемляет права не только малого бизнеса, но и жителей города. По существу, это антинародное решение. Пока только КПРФ поняла и поддержала наш протест. Будем сражаться за отмену этого решения", – заявил предприниматель.

Напомним, недавно чиновники Екатеринбурга получили право демонтировать незаконные киоски на месте без каких-либо усложняющих этот процесс процедур. Согласно новому положению, теперь можно не обращаться в суд и даже не искать настоящего владельца. Позднее глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил порядок действий с незаконными киосками в городе.

Теги: киоск, аренда, пикет, Рудаков



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети