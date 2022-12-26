26 Декабря 2022
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

Запад потеряет руль управления мировой экономикой, - Лавров

Глава МИД РФ Сергей Лавров полагает, что западные страны скоро лишатся возможностей рулить в мировой экономике.

"Слишком глубоко увязли в эту систему. Практически все страны за послевоенный период, когда эти инструменты и механизмы еще рассматривались как перспективные и отвечающие балансу интересов всех государств, но процесс осмысления рисков, угроз, вытекающих из такой зависимости, идет очень и очень активно. Я вас уверяю, в ближайшее время мы будем наблюдать сокращение возможностей Запада, очень серьезное сокращение возможностей, рулить в мировой экономике так, как ему хочется. И хочет он или не хочет, придется договариваться", - приводит РИА Новости слова Лаврова, произнесенные им на встрече с руководителями российских СМИ.

Глава МИД подчеркнул, что Запад разорвал практически все отношения с Россией. По его словам, у Москвы есть с кем сотрудничать в экономике, социальной сфере, культуре и спорте. Дипломат уточнил, что администрация президента США Джо Байдена хочет, чтобы в реальной жизни состоялся "конец истории" из трудов философа Фрэнсиса Фукуфмы – сценарий полного доминирования либеральной идеологии в мире. Для этого, как отметил Лавров, Вашингтон требует от каждого государства занять антироссийскую позицию, присоединиться к санкциям и не общаться с российскими представителями.

Теги: Сергей Лавров, СМИ, встреча, Запад



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