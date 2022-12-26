26 Декабря 2022
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

Автора проекта "20 идей по развитию России" объявили в розыск

Министерство внутренних дел России объявило в розыск бизнесмена Дмитрия Давыдова, которого полторы недели назад Минюст РФ внес в список физлиц-иноагентов.

Карточка с данными Давыдова появилась 26 декабря в базе розыска министерства. В ней не указано, по какой именно статье Уголовного кодекса разыскивается предприниматель. О Давыдове из карточки становится известно, что он родился в 1981 году в Казахстане.

По данным СМИ, Давыдов был совладельцем букмекерской фирмы "Олимп", фигуранты которой занимались незаконной деятельностью. Кроме того, предпринимателю приписывают авторство проекта "20 идей по развитию России", пишет "Интерфакс". Рекламу проекта размещали у себя крупнейшие российские СМИ, в том числе государственные, а также звезды политики и шоу-бизнеса, например, Филипп Киркоров.

Теги: дмитрий давыдов, розыск, иноагент



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