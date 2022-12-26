Котова поручила убрать наледь с тротуаров в Челябинске

Глава Челябинска Наталья Котова поручила убрать наледь с тротуаров. Об этом она заявила на аппаратном совещании в мэрии, передает корреспондент Накануне.RU.

Она дала поручение поработать с организациями, за которыми закреплены прилегающие территории. Где есть необходимость, нужно применять противогололедный материал, чтобы убрать наледь.

"Было достаточно времени, чтобы все убрать. Выходные были теплыми, это максимально было такое время, которое нужно было использовать для того, чтобы всю эту снежную кашу убрать", - подчеркнула она.