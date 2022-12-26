В ЦБ РФ объяснили декабрьское ослабление рубля
Текущее ослабление рубля связано со снижением цен на нефть, заявил зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин.
"Это достаточно весомая причина для того, чтобы курс несколько ослаб", - сообщил Заботкин в интервью РБК.
Он уточнил, что ослабление рубля скажется на росте цен.
При этом зампред ЦБ отметил, что курс по-прежнему "колеблется в том диапазоне, который наблюдался примерно с конца мая этого года".
Ранее глава Минфина РФ Антон Силуанов сообщил, что наблюдаемое ослабление рубля в большинстве своем связано с ростом импорта в Россию. По его словам, ограничения на российские энергоресурсы оказывают на участников рынка только моральное воздействие.