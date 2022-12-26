Наместник Соловецкого монастыря выступил против закона о биометрии

Наместник Соловецкого монастыря епископ Озерский Порфирий высказался против принятого закона о сборе биометрии всех россиян и передаче их одной коммерческой компании - АО "Центр биометрических технологий". Видео выступления размещено на сайте монастыря.

"Наши депутаты и министры проигнорировали и глас народа, и прямой национальный интерес в том, как быстро они провели так называемый закон о биометрии, не желая провести общественное обсуждение", - сказал епископ.

Он допустил ошибку, включив в закон о биометрии генетическую информацию. Пока что в базу будут заносить только лицо и голос. Но уже с 2024 года Правительство РФ, согласно документу, получит право расширить список собираемой у людей биометрии. Так что ошибка наместника имеет все шансы сбыться.

Напомним, закон был принят Госдумой в "турборежиме" во втором и третьем чтениях 20 и 21 декабря, без широкого обсуждения с общественностью, как призывал, в частности, патриарх Кирилл, а его содержание держалось втайне, несмотря на возмущение многих экспертов и общественных организаций. Новая редакция, причем кардинально переработанная, была обнародована только перед самым голосованием. Несмотря на 145 страниц текста, которые невозможно было изучить за столь короткий срок, законопроект был проголосован.

Эксперты опасаются кражи биометрических данных, которые соберут в одну базу, их попадания в руки иностранных спецслужб, ужесточения контроля за людьми с применением биометрической идентификации, так как право человека отказаться от этого дополняется другим "правом" - правом государства не оказывать человеку никаких услуг без сдачи биометрии.