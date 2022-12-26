Путин до Нового года планирует пообщаться с Си Цзиньпином

Контакт лидеров России и Китая Владимира Путина и Си Цзиньпина готовится, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, переговоры планируется провести до Нового года, передает ТАСС.

О формате общения говорить пока преждевременно, добавил официальный представитель Кремля.

Ранее председатель КНР встретился с зампредом Совбеза РФ Дмитрием Медведевым в Пекине. Сообщалось, что Медведев передал Си Цзиньпину послание президента РФ Владимира Путина, где говорится о беспрецедентном уровне диалога России и Китая.