В Челябинске Андрей Важенин покидает пост и.о. ректора медуниверситета
Исполняющий обязанности ректора Южно-Уральского государственного медицинского университета Андрей Важенин покидает пост, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального минздрава.
Он продолжит работу в университете как заведующий кафедрой Онкологии, лучевой диагностики и лучевой терапии.
С завтрашнего дня и.о. ректора вуза назначена проректор по научной, инновационной и международной работе ЮУГМУ Лариса Телешева.
Напомним, в январе 2021 года Андрей Важенин покинул должность главврача Челябинского областного клинического онкологического диспансера, чтобы участвовать в конкурсе на пост ректора Южно-Уральского государственного медицинского университета. В апреле прошлого года он был назначен и.о. ректора вуза.