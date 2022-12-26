В Челябинске Андрей Важенин покидает пост и.о. ректора медуниверситета

Исполняющий обязанности ректора Южно-Уральского государственного медицинского университета Андрей Важенин покидает пост, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального минздрава.

Он продолжит работу в университете как заведующий кафедрой Онкологии, лучевой диагностики и лучевой терапии.

С завтрашнего дня и.о. ректора вуза назначена проректор по научной, инновационной и международной работе ЮУГМУ Лариса Телешева.

Напомним, в январе 2021 года Андрей Важенин покинул должность главврача Челябинского областного клинического онкологического диспансера, чтобы участвовать в конкурсе на пост ректора Южно-Уральского государственного медицинского университета. В апреле прошлого года он был назначен и.о. ректора вуза.