К 2030 году доля российских автомобилей на внутреннем рынке вырастет с 40 до 80%

Вице-премьер – глава Минпромторга Денис Мантуров во время обсуждения в Правительстве стратегии развития автомобильной промышленности до 2035 г. сообщил, что доля отечественной продукции на внутреннем автомобильном рынке к 2030 г. возрастет с 40 до 80%.

На разработку компонентов и материалов будет направлена часть финансирования через госпрограмму Фонда развития промышленности, делится Правительство РФ в своем Telegram-канале итогами встречи. В 2022 г. ее объем увеличен до 50 млрд руб. Планируется развитие гибридов и электромобилей, машин на водороде и газе. По электромобилям Россия к 2035 г. должна выйти на 25% доли рынка.

Напомним, автозавод "Москвич" возобновил работу, запущено серийное производство нового городского кроссовера "Москвич 3". Продажи машины начнутся в Москве в январе, по всей России - в марте. Стоимость нового городского кроссовера "Москвич 3" составит от 1,97 млн руб.