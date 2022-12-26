В Челябинской области уничтожили оборудование для игровых залов

В Челябинской области уничтожили 52 единицы игрового оборудования, конфискованное в ходе рейдов по заведениям, где велась незаконная игровая деятельность, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ГУФССП.

В ходе сегодняшней процедуры были уничтожены 15 системных блоков, 15 мониторов, 14 оптических мышей и восемь электронных плат.

Имущество был изъято у лиц, признанных виновными в осуществлении предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения.