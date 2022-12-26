26 Декабря 2022
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Общество Свердловская область
Фото: Инцидент Екатеринбург / vk.com/incekb

Месть за смену УК или вандализм? В ЖК "Рассветный" неизвестные облили подъезды черной краской

Сегодня утром жильцов ЖК "Рассветный" в Екатеринбурге ждал неприятный сюрприз - входные стеклянные двери были разбиты, а подъезды залиты черной краской. Камеры видеонаблюдения засняли двоих неизвестных в черных пуховиках и черных масках, которые посреди ночи решили "украсить" дома на ЖБИ.

Инцидент произошел сегодня ночью на Рассветная, 8/1 и Рассветная, 6/2, а также в доме на улице Новгородцевой, 13б. Как рассказали одна из подписчиц паблика "Инцидент Екатеринбург", таким образом жильцам домов может мстить управляющая компания, которую ранее заменили.

Вандализм над подъездами в ЖК "Рассветный"(2022)|Фото: Инцидент Екатеринбург / vk.com/incekbВандализм над подъездами в ЖК "Рассветный"(2022)|Фото: Инцидент Екатеринбург / vk.com/incekb

"В "Рассветном" уже не первый раз портят подъезды. Каждый раз это происходит, когда жители пытаются создать ТСН и уйти от УК, или просто сменить УК. И сейчас идет судебное разбирательство, где УК пытается опровергнуть решение собственников о создании ТСН. Очень уж им не хочется терять наш дом. Самое смешное, что УК, которая напакостила, напакостила не в своем доме, а в тех, где уже сменилось управление. Видимо, так мстят за то, что один из жителей ЖК активно всем помогает сменить управление домами", - рассказала жительница ЖК "Рассветный".

Вандализм над подъездами в ЖК "Рассветный"(2022)|Фото: Инцидент Екатеринбург / vk.com/incekb

В пресс-службе УМВД по Екатеринбургу сообщили, что сообщение по данному факту уже зарегистрировано в отделе полиции №2. Сейчас проводится проверка,
по результатам которой будет принято обоснованное решение.

Теги: УК, ЖК "Рассветный" месть, подъезд, вандализм



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