Месть за смену УК или вандализм? В ЖК "Рассветный" неизвестные облили подъезды черной краской

Сегодня утром жильцов ЖК "Рассветный" в Екатеринбурге ждал неприятный сюрприз - входные стеклянные двери были разбиты, а подъезды залиты черной краской. Камеры видеонаблюдения засняли двоих неизвестных в черных пуховиках и черных масках, которые посреди ночи решили "украсить" дома на ЖБИ.

Инцидент произошел сегодня ночью на Рассветная, 8/1 и Рассветная, 6/2, а также в доме на улице Новгородцевой, 13б. Как рассказали одна из подписчиц паблика "Инцидент Екатеринбург", таким образом жильцам домов может мстить управляющая компания, которую ранее заменили.

"В "Рассветном" уже не первый раз портят подъезды. Каждый раз это происходит, когда жители пытаются создать ТСН и уйти от УК, или просто сменить УК. И сейчас идет судебное разбирательство, где УК пытается опровергнуть решение собственников о создании ТСН. Очень уж им не хочется терять наш дом. Самое смешное, что УК, которая напакостила, напакостила не в своем доме, а в тех, где уже сменилось управление. Видимо, так мстят за то, что один из жителей ЖК активно всем помогает сменить управление домами", - рассказала жительница ЖК "Рассветный".

В пресс-службе УМВД по Екатеринбургу сообщили, что сообщение по данному факту уже зарегистрировано в отделе полиции №2. Сейчас проводится проверка,

по результатам которой будет принято обоснованное решение.