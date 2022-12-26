Челябинск и Копейск перейдут на раздельный сбор мусора

Челябинск и Копейск полностью обеспечат контейнерам для раздельного сбора мусора, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального минэкологии.

В 2023 году в регионе будет использоваться более 8 тыс. контейнеров для раздельного сбора ТКО. За последние два года в Челябинской области установлено более 2 тыс. таких контейнеров, а в целом на территории области их сейчас 3,7 тыс. На эти цели были выделены средства и федерального и регионального бюджетов.

В 2022 году на закупку контейнеров для раздельного накопления ТКО Челябинская область получила из федерального бюджета более 18 млн рублей. На эти средства закуплено 1 тыс. 121 контейнер. В первом квартале 2023 года эти контейнеры будут расставлены в Челябинске, Златоусте, Миассе, Снежинске и Чебаркуле.

Также в блажащее время контейнеры будут закуплены регоператором по обращению с ТКО. Он установит еще 3,2 тыс. контейнеров.

"После этого Челябинск и Копейск станут городами, где будет обеспечен стопроцентный раздельный сбор отходов. Сейчас контейнерами для раздельного сбора ТКО все площадки оборудованы только в Южноуральске", - рассказали в минэкологии.