26 Декабря 2022
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Общество Свердловская область
Фото: пресс-служба УГМК

БК УГМК впервые за четыре года завоевал Кубок России

Баскетбольный клуб УГМК накануне стал десятикратным обладателем Кубка России, впервые за четыре года получив кубковый трофей. Екатеринбургская команда обыграла московских соперников со счетом 70:75, сообщили Накануне.RU в пресс-службе УГМК.

Ранее уральский БК выигрывал Кубок России в 2005, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2016, 2018 годах. В этот раз команда столкнулась с МБА Москвы в Сыктывкаре в финале PARI Кубка России.

БК УГМК – десятикратный обладатель Кубка России(2022)|Фото: пресс-служба УГМК

БК УГМК – десятикратный обладатель Кубка России(2022)|Фото: пресс-служба УГМК

Лучшие результаты по итогам игры показала разыгрывающая УГМК Ксения Левченко с ее 20 очками и 7 передачами. Отличилась Мария Вадеева, оформив дабл-дабл из 14 очков и 14 подборов. На счету Анастасии Косу - 11 очков, у Марии Поповой – 10 очков. Столичные спортсменки тоже выделились двузначными балами. Среди них Карина Низамова – 12 очков, Анна Лешковцева – 11 очков, а также Жосселина Майга и Марина Голдырева, у каждой из которых по 10 очков.

Напомним, что 30 октября УГМК выиграл Суперкубок России, победив действующего чемпиона страны курское "Динамо". Следующий матч и первый в 2023 году екатеринбургская команда проведет 5 января на главной арене ДИВСа, где столкнется с московским МБА. Начало матча в 17.00.

Теги: БК УГМК, Кубок России, баскетбол



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