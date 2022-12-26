В Челябинской области выросли цены на картофель и капусту

В Челябинской области за две недели выросли цены на картофель, капусту белокочанную и яйца, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Контрольно-счетной палаты региона.

Так, картофель подорожал на 4,52% (1,19 руб.), яйца – на 4,55% (2,96 руб.), капуста белокочанная – на 6,17% (1,21 руб.).

В перечень мониторинга социально значимых продуктов включены 14 позиций. Из них пять выросли, а девять показали снижение цен. Так, стоимость сахара снизилась на 5,30% (3,18 руб.), свинины на 4,93% (13,7 руб.) и курицы на 4,76 % (7,34 руб.).