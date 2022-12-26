"Спецавтобаза" сохранит привычный график вывоза мусора в новогодние праздники

В новогодние праздники вывоз мусора с контейнерных площадок Свердловской области будет осуществляться в обычном режиме. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе ЕМУП "Спецавтобазы". При этом контроль за переполнением площадок будет усилен - с этим помогут сами жильцы домов.

"Всего в новогодние праздники на маршруты будет выходить порядка 310 единиц коммунальной техники для вывоза твёрдых коммунальных отходов. Мусор с контейнерных площадок при многоквартирных домах будем вывозить ежедневно с 7:00 до 23:00 согласно нормативам СанПин. На территориях, где действует помешковый сбор - по установленному графику. Все поступающие от жителей заявки о переполнении будем оперативно отрабатывать. Такая работа в штатном режиме ежегодно позволяет нам провести новогодние праздники без происшествий", - рассказал замдиректора по транспортированию и обращению с ТКО ЕМУП "Спецавтобаза" Сергей Тесля.

В случае, если контейнерная площадка будет переполнена, свердловчане могут сообщить об этом в мессенджерах WhatsApp и Viber по номеру 8 (912) 690-07-00. Для садоводов по вопросам по вывозу ТКО работает онлайн-диспетчер в WhatsApp, Telegram и Viber по номеру 8 (953) 002-10-30. Помимо этого, жители региона могут ежедневно обратиться в колл-центр с 08.00 до 20.00 по бесплатному в России номеру 8 (800) 775-00-96.

Сдать покрышки на Посадской, 3 также можно по привычному графику - в любой день недели с 08.00 до 20.00. При себе необходимо иметь паспорт или водительское удостоверение.

Единственным изменением в графике работы ЕМУП "Спецавтобазы" в новогодние праздники станет работа офисов регионального оператора: с 31 декабря по 8 января они будут закрыты и возобновят прием клиентов только с 9 января. 30 декабря центральный офис и обособленные подразделения "Спецавтобазы" будут принимать клиентов до 16.00.