26 Декабря 2022
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Общество В России
Фото:Накануне.RU

Россиян ждут девятидневные новогодние каникулы

Новогодние каникулы в 2023 году в России продлятся девять дней - с 31 декабря по 8 января.

Как следует из производственного календаря, утвержденного постановлением правительства, следующие длинные выходные ожидаются в феврале. Новогодние праздники в этом году начнутся 31 декабря и продлятся до 8 января.

1 и 8 января выпадают на воскресенье и совпадут с нерабочими праздничными днями. Поэтому их перенесут на 24 февраля и 8 мая соответственно.

После новогодних каникул ближайшие длинные выходные будут с 23 по 26 февраля, сообщает ТАСС.

Теги: новый год, каникулы, праздники



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