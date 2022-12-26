Россиян ждут девятидневные новогодние каникулы

Новогодние каникулы в 2023 году в России продлятся девять дней - с 31 декабря по 8 января.

Как следует из производственного календаря, утвержденного постановлением правительства, следующие длинные выходные ожидаются в феврале. Новогодние праздники в этом году начнутся 31 декабря и продлятся до 8 января.

1 и 8 января выпадают на воскресенье и совпадут с нерабочими праздничными днями. Поэтому их перенесут на 24 февраля и 8 мая соответственно.

После новогодних каникул ближайшие длинные выходные будут с 23 по 26 февраля, сообщает ТАСС.