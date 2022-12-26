26 Декабря 2022
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Политика В России
Фото: Накануне.RU

Медведев заявил, что Россия приложит все усилия для достижения целей спецоперации

Украинский неонацизм поддерживают даже те страны, которые всегда заявляли о неприятии гитлеровской идеологии, но цели специальной военной операции будут достигнуты, сообщил в "Российской газете" зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

По его словам, РФ приложит все усилия, чтобы киевский неонацистский режим прекратил свое существование. Целями спецоперации являются защита соотечественников на новых территориях, денацификация "почти фашистского режима Украины", полная демилитаризация украинского государства и гарантии от агрессий в будущем. Как отметил политик, решение о начале специальной военной операции в феврале 2022 года стало трудным, вынужденным шагом под давлением обстоятельств.

"Речь шла не только о защите братских республик Донбасса, но и о безопасности и суверенитете самой России. Скажем прямо - о ее выживании. Медлить дальше было невозможно. Это стало очевидно уже в конце 2021 года, когда Североатлантический альянс отказался дать гарантии невступления Украины в НАТО. А украинские наркоманы объявили о желании возродить ядерный арсенал", - написал Медведев.

Самым печальным итогом десятилетий, прошедших с момента распада Советского Союза, зампредседателя Совбеза назвал то, что уроки Второй мировой войны западными государствами напрочь забыты.

Ранее Медведев порассуждал о том, можно ли рассматривать гибридные действия НАТО против России вступлением альянса в украинский конфликт

Теги: Медведев, спецоперация



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