24 Декабря 2022
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Происшествия Белгородская область
Фото: телеграм-канал главы администрации Ясиноватой Дмитрия Шевченко

В Белгородской области 14-летний подросток подорвался на "взрывоопасном предмете"

В селе Щетиновка Белгородской области 14-летний подросток "наступил на неустановленный взрывоопасный предмет, в результате чего произошла детонация", сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Ребенка с травматическим повреждением стопы и лица доставили в областную детскую больницу, мальчик в тяжелом состоянии в реанимации.

Гладков же предупредил родителей в канун каникул: "Нужно уделить особое внимание детям: где они находятся и чем занимаются. Детское любопытство может привести к трагедии. Сегодняшний случай с Михеем - лишнее тому доказательство. Из-за постоянных обстрелов наших приграничных сел семьи вывозят детей на безопасное расстояние. Так и здесь: семья разместилась у родственников в Ракитянском районе. Сегодня ребенок приехал к папе в Щетиновку. И забыл об опасности!".

Гладков призвал запретить детям брать в руки опасные предметы и ходить в "опасные и незнакомые места на приграничной территории".

Теги: мина, подросток, белгородская область



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