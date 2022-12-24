Скончался Александр Пономаренко из известного дуэта близнецов-юмористов

В возрасте 55 лет скончался Александр Пономаренко – один из дуэта братья Пономаренко, ставшего известным благодаря программам "Кривое зеркало" и "Аншлаг". По данным СМИ, мужчина боролся с онкологическим заболеванием.

Проблемы со здоровьем начались у Пономаренко летом 2021 года, тогда ему сделали операцию по поводу открывшейся язвы желудка. А потом стало известно о раке желудка.

Дуэт прекратил выступления, Александр перенес несколько курсов химиотерапии. Все это время рядом с юмористом были близкие.