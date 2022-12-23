В российских вузах появится курс основ военной подготовки – Минобрнауки

В российских вузах может появиться курс по основам военной подготовки. Он был разработан совместно с Минобороны, сообщили в министерстве высшего образования и науки.

"Модуль "Основы военной подготовки" разработан совместно с Минобороны России и направлен в вузы для включения в образовательные программы бакалавриата и специалитета, а также [в] дополнительные профессиональные программы. Освоение модуля направлено на формирование первичных умений и навыков для подготовки студентов к военной или иной государственной службе", - сообщили в ведомстве.