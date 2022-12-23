Матвиенко похвалила сенаторов: "Мы не про то, чтобы "поговорить", мы – про дела"

Последнее в этом году заседание Совета Федерации продлилось пять часов. Сенаторы не стали делать перерыв и рассмотрели за раз сотню вопросов, одобрив более 90 законопроектов.

Спикер палаты Валентина Матвиенко поблагодарила коллег за активность в уходящем году. По ее словам, сенаторами в парламент было внесено 83 законопроекта, это максимум за все время. "Год был рекордным по количеству принятых законов", - отметила она, закрывая сессию.

"Мы не про то, чтобы "а поговорить", мы – про дела", - похвалилась Матвиенко.