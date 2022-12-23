23 Декабря 2022
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Экономика Челябинская область
Фото: gubernator74.ru

Текслер предложил списать регионам долги по кредитам в объеме их затрат на мобилизацию

Губернатор Челябинской области на заседании комиссии Госсовета РФ по направлению "Экономика и финансы" предложил списать субъектам РФ задолженность по реструктурированным бюджетным кредитам в объеме средств, затраченных на поддержку новых территорий и проведение мобилизационных мероприятий, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

"С целью сохранения бюджетных инвестиций нужно "геополитику" добавлять к "ковиду" и "мобилизации", чтобы сразу закладывать возможность превышения установленного дефицита региональных и местных бюджетов на сумму ассигнований, направленных на такие мероприятия", - отметил Алексей Текслер.

Также он предложил ввести частичное зачисление в бюджеты субъектов Федерации акцизов на табак, закрепить на постоянной основе возможности направлять средства, высвобождаемые при реструктуризации бюджетных кредитов, на реализацию нацпроектов, индексировать объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности регионов и разработать механизм краткосрочных "проектных бюджетных кредитов".

Теги: долги, мобилизация, Алексей Текслер,



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