Текслер предложил списать регионам долги по кредитам в объеме их затрат на мобилизацию

Губернатор Челябинской области на заседании комиссии Госсовета РФ по направлению "Экономика и финансы" предложил списать субъектам РФ задолженность по реструктурированным бюджетным кредитам в объеме средств, затраченных на поддержку новых территорий и проведение мобилизационных мероприятий, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

"С целью сохранения бюджетных инвестиций нужно "геополитику" добавлять к "ковиду" и "мобилизации", чтобы сразу закладывать возможность превышения установленного дефицита региональных и местных бюджетов на сумму ассигнований, направленных на такие мероприятия", - отметил Алексей Текслер.

Также он предложил ввести частичное зачисление в бюджеты субъектов Федерации акцизов на табак, закрепить на постоянной основе возможности направлять средства, высвобождаемые при реструктуризации бюджетных кредитов, на реализацию нацпроектов, индексировать объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности регионов и разработать механизм краткосрочных "проектных бюджетных кредитов".