Ни малейших линий разлома в российском обществе не наблюдается – Матвиенко

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что россияне сейчас едины как никогда.

"Ни малейших линий разлома не наблюдаются. Люди понимают, что на кону сам вопрос существования нашего государства", - заявила Матвиенко, закрывая осеннюю сессию и подводя итоги года.

"Россия возглавила движение за более справедливый мир. Решение о начале СВО было единственно возможным. Мы до последнего верили в мирный исход внутри гражданского украинского конфликта. Но нас просто обманывали. Нам не оставили другого выбора, кроме как защитить мирных граждан Донбасса", - заявила Матвиенко.