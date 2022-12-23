23 Декабря 2022
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Происшествия Челябинская область
Фото: Накануне.RU

В Челябинске суд продлил арест экс-замдиректора МКУ "Городская среда" по делу о получении взяток

Суд в Челябинске продлил арест бывшему заместителю директора МКУ "Городская среда", обвиняемому в получении двух взяток в особо крупном размере, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

В СИЗО он пробудет до 27 февраля.

По версии следствия, обвиняемый в 2020-2021 гг., действуя группой лиц, получил через посредника от юридического лица взятки на сумму не менее 2 млн рублей за непринятие мер по выявлению и демонтажу нестационарных торговых объектов в Челябинске.

Напомним, по решению суда экс-чиновник 12 июня был отправлен под домашний арест. Прокуратура не согласилась с этим решением и внесла представление с требованием изменить меру пресечения на заключение под стражу. Челябинский облсуд требования удовлетворил. Он был взят под стражу в зале суда.

Теги: взятка, СИЗО, МКУ Городская среда,



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