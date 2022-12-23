"Они и не просились". Нижнетагильская колония не отпустила осужденных женщин в ЧВК "Вагенр"

Исправительная колония №6 в Нижнем Тагиле заявила, что не отпустит заключенных женщин в зону СВО. Осужденные якобы хотели в ЧВК "Вагнер", чтобы помочь солдатам в роли медсестер и связисток, однако у руководства колонии другое мнение на этот счет.

Ранее якобы имевшую место просьбу заключенных решил донести до основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина депутат заксобрания Свердловской области Вячеслав Вегнер.

"Они готовы отправиться в зону специальной военной операции в качестве связистов, врачей, медсестёр, чтобы оказывать там посильную помощь нашим военнослужащим. Считаю, что они могут оказать помощь нашей стране. Прошу вас рассмотреть данное обращение", — сообщил депутат.

Пригожин, известный вербовкой зеков-мужчин в зону СВО, ответил на предложение согласием, пообещав разобраться. Однако, как передает Telegram-канал Mash, колония отказала в инициативе, назвав ряд причин.

В ГУФСИН утверждают, что никто из осужденных ИК-6 не вызывался в ЧВК "Вагнер", образования или опыта для работы медсестрами или связистками у них нет, да и "занимаются они только шитьем".