23 Декабря 2022
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Общество Свердловская область
Фото: ngs55.ru

"Они и не просились". Нижнетагильская колония не отпустила осужденных женщин в ЧВК "Вагенр"

Исправительная колония №6 в Нижнем Тагиле заявила, что не отпустит заключенных женщин в зону СВО. Осужденные якобы хотели в ЧВК "Вагнер", чтобы помочь солдатам в роли медсестер и связисток, однако у руководства колонии другое мнение на этот счет.

Ранее якобы имевшую место просьбу заключенных решил донести до основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина депутат заксобрания Свердловской области Вячеслав Вегнер.

"Они готовы отправиться в зону специальной военной операции в качестве связистов, врачей, медсестёр, чтобы оказывать там посильную помощь нашим военнослужащим. Считаю, что они могут оказать помощь нашей стране. Прошу вас рассмотреть данное обращение", — сообщил депутат.

Пригожин, известный вербовкой зеков-мужчин в зону СВО, ответил на предложение согласием, пообещав разобраться. Однако, как передает Telegram-канал Mash, колония отказала в инициативе, назвав ряд причин.

В ГУФСИН утверждают, что никто из осужденных ИК-6 не вызывался в ЧВК "Вагнер", образования или опыта для работы медсестрами или связистками у них нет, да и "занимаются они только шитьем".

Теги: колония, ИК-6, ЧВК Вагнер, СВО



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