Патриарх призвал не отворачиваться от противников СВО

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл напомнил духовенству, что паствой Русской православной церкви остаются и те, кто не согласен с ним по политическим причинам или покидает страну.

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"Многие прихожане активно участвуют в поддержке воинов, но есть среди них и те, кто дистанцируется от решений государства или даже покидает Родину. Все православные люди, какого бы мнения они ни придерживались по политическим вопросам, даже тогда, когда мы с ними по этим вопросам не согласны, остаются нашей паствой", – цитирует РИА Новости заявление главы РПЦ на собрании епархии Москвы.

В ситуации, когда прихожане обращаются к священникам с просьбой дать оценку нынешней ситуации, необходимо помнить, что священник призван в первую очередь быть голосом Церкви, и если он не уверен, что выражает ее позицию, то ему лучше воздержаться от ответа, полагает первосвятитель.

"В любом случае, не вступайте в неподобающие клирикам словопрения, которые легко выливаются в неправедный гнев, а если не находите правильных слов, лучше направьте обращающегося к более опытному пастырю или архипастырю. Вопрошающему можно всегда предложить сосредоточиться на молитве, на делах милосердия и на помощи тем, кто сейчас в этом особенно нуждается", – считает патриарх.