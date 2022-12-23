Обстрелы Запорожской АЭС практически прекратились – врио главы Запорожья

Обстрелы Запорожской АЭС практически прекратились, сообщил врио главы Запорожской области Евгений Балицкий. Он заявил, что ситуация вокруг станции находится под полным контролем.

"Я на сегодняшний день могу констатировать, что работают два реактора на небольшую мощность. Мы полностью контролируем ситуацию в Запорожской области с атомной станцией, реакторы работают в основном на теплоэнергию, которая направлена на обеспечение теплом города Энергодар", - заявил врио губернатора в эфире телеканала "Россия 24".

Накануне в Москве ситуацию вокруг ЗАЭС обсуждали глава Росатома Алексей Лихачев и глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. Сообщалось, что сторонам удалось достичь "существенной близости позиций по проекту декларации о создании зоны защиты ядерной безопасности на АЭС". "Консультации будут продолжены с пониманием необходимости выхода на взаимоприемлемый текст в максимально сжатые сроки", - говорится в сообщении Росатома.