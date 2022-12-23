23 Декабря 2022
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Происшествия Челябинская область
Фото: ОНФ Челябинская область

В Челябинской области возбудили уголовное дело из-за вырубки более 400 елей

В Челябинской области незаконно вырубили более 400 елей. Нарушителей задержали и доставили в полицию, сообщили Накануне.RU в главном управлении лесами региона.

Инцидент произошел в Уйском районе. Ущерб составил более 3 млн рубле. Возбуждено уголовное дело.

"Самый крупный случай в этом году. Рубка началась на полях и ушла на территорию лесного фонда. Сотрудники лесной охраны и полиции в засаде дождались нарушителей и задержали прямо на месте преступления. Сейчас они дают признательные показания", - рассказал заместитель начальника главного управления лесами Юрий Золотухин.

Один из задержанных весной уже был осужден условно за незаконную рубку деревьев.

В ведомстве напомнили, что лесная охрана переведена на особый режим работы. За незаконную вырубку деревьев предусмотрена административная и уголовная ответственность. Кроме того, нарушители обязаны возместить в бюджет РФ ущерб, причиненный лесному фонду.

Теги: деревья, ель, уголовное дело,



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